Удивительная недвижимость: Натали Портман продала имение – его вид поражает
Источник:dirt
Оскароносная актриса и любимица миллионов Натали Портман продала свой дом. Недвижимость неслыханных размеров расположена в Калифорнии.
Уже прежняя собственность актрисы может похвастаться потрясающей локацией. Дом построен в округе Санта-Барбара. Натали Портман и ее муж Бенджамин Милпье приобрели архитектурный комплекс в 2017 году. Недвижимость стоила 6,5 миллионов долларов.
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Покупателем стал чикагский технологический предприниматель Дэвид Калт, соучредитель онлайновой биржевой компании OptionsXpress.
Имение возведено в 2008 году. Изящный дом возведен из стали и бетона в стиле модернизм. В доме есть стеклянные стены, из которых открывается вид на Тихий океан.
Площадь главного здания составляет около 400 квадратных метров. Здесь есть 4 спальни и 5 ванных комнат.
Определяющей особенностью недвижимости является большая центральная комната – это гигантское пространство с общими зонами гостиной и обеденной зоны.
Расположенный на лужайке, затененной высокими деревьями, суровый дом имеет широкое бетонное патио, которое спускается к травяной поляне и прямоугольному бассейну.Недвижимость – популярный актив среди инвесторов разного уровня. Правильно зайти на рынок поможет Корпорация Недвижимости РИЭЛ, за 19 лет деятельности успешно реализовавшая более 60 объектов.
Дом построен далеко от дороги, имеет отдельный подъезд и прекрасное расположение. Земельный участок на склоне холма занимает более десяти гектаров. Прекрасные виды – одно из очевидных преимуществ дома.
При продаже звездной паре удалось выручить за этот роскошный дом 8 миллионов долларов.
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