Угловые гарнитуры на кухне в последние годы очень востребованы. Они удобны в быту и позволяют организовать рабочий треугольник.

При оформлении угловой кухни часто допускаются ошибки, как их избежать – рассказывает Недвижимость 24.

Интересно Не повторяйте этого дома: 3 неудачных сочетания в интерьере

Холодильник возле плиты

Существенный промах, который все еще часто встречается. Преимущественно происходит в компактных кухнях, где ограничено место. Однако ни в коем случае нельзя размещать холодильник рядом с плитой. Во-первых, плита может повлиять на работу холодильника (он будет морозить интенсивнее из-за источника тепла под боком) и даже испортить его. Во-вторых, подобное размещение отразится на счетах за электроэнергию. В-третьих, это неудобно в быту.

Постарайтесь разделить холодильник и плиту хотя бы одним шкафчиком / Фото design-homes

Читайте Как выбрать стиль интерьера для своей квартиры, чтобы потом не жалеть

Фурнитура

В угловых кухнях многие используют массивные ручки. И это – одна из ошибок. Впоследствии крупная фурнитура мешает открытию угловых ящиков. На сегодняшний день актуальны кухни без ручек, если же вы принципиално хотите фурнитуру, используйте лаконичные модели.

Не используйте большие ручки на кухонном гарнитуре / Фото design-homes

Рабочий треугольник

Для того чтобы кухня была удобной, практичной и функциональной, при проектировании важно соблюдать правило рабочего треугольника. Это значит, что мойка, плита и холодильник должны быть размещены примерно на одинаковом расстоянии. Это необходимо для комфортного перемещения между ними. Прежде чем заказывать кухонный гарнитур, продумайте свои движения по кухне. Исходя из этого, проектируйте розетки для техники и выходы для мойки.

Продумайте размещение техники на кухне / Фото design-homes