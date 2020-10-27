Планируя ремонт в квартире, каждый оказывается перед выбором подходящего стиля интерьера.

Как выбрать идеальный стиль для своего жилья, и не ошибиться, рассказывает Недвижимость 24.

Читайте Лучшие стили для ванной комнаты: что всегда актуально

Как определиться со стилем

Бюджет

Первым делом необходимо определиться, сколько вы готовы потратить на ремонт. У каждого стиля есть свои особенности и ключевые характеристики. Некоторые из них достаточно затратные. Например, классический стиль требует множества декоративных элементов, а скандинавский, напротив, достаточно прост. То есть, выбирать стиль следует, исходя из финансовых возможностей.

Скандинавский стиль обойдется дешевле, чем, например, классический / Фото dizajn-gostinoj

Интересно Модные цвета в интерьере, которые делают квартиру дороже

Пожелания

Следующим этапом является видение вашего жилища. Необходимо решить, какой бы вам хотелось видеть свою квартиру – роскошной или сдержанной, природной или контрастной. Все предметы следует подбирать согласно одной копцепции, случайным элементам здесь не место.

Решите, каким вы хотите видеть свое жилье / Фото salon

Исходные данные

При выборе стиля, важно также учесть конфигурацию жилья. Так, если это квартира-студия, то классический стиль будет неуместен, а вот хай-тек станет отличным решением.

Хай-тек – отличное решение для квартиры-студии / Фото abitant

Цветовая гамма

У каждого есть свои предпочтения и любимые тона в интерьере, а у каждого стиля – свои особенности. Определитесь, что вы хотите видеть ежедневно дома – светлые тона и дерево, металлик, позолоту или что-то еще. Выбирайте стиль с учетом этих нюансов.

Неоклассика – стиль, придающий роскоши интерьеру / Фото dkrealty