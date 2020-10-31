Кутові кухонні гарнітури останніми роками дуже затребувані. Вони зручні в побуті і дозволяють організувати робочий трикутник.

При оформленні кутової кухні часто припускаються помилок, як їх уникнути – розповідає Нерухомість 24.

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Холодильник біля плити

Суттєвий промах, який все ще часто зустрічається. Переважно це відбувається у компактних кухнях, де обмежено місце. Однак ні в якому разі не можна розміщувати холодильник поруч з плитою. По-перше, плита може вплинути на роботу холодильника (він буде морозити інтенсивніше через джерело тепла під боком) і навіть зіпсувати його. По-друге, подібне розміщення відіб'ється на рахунках за електроенергію. По-третє, це незручно в побуті.

Постарайтеся розділити холодильник і плиту хоча б однією шафкою / Фото design-homes

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Фурнітура

У кутових кухнях багато хто використовує масивні ручки. І це – одна з помилок. Згодом велика фурнітура заважає відкриттю кутових ящиків. На сьогоднішній день актуальні кухні без ручок, якщо ж ви прінціпіално хочете фурнітуру, використовуйте лаконічні моделі.

Не використовуйте великі ручки на кухонному гарнітурі / Фото design-homes

Робочий трикутник

Для того щоб кухня була зручною, практичною і функціональною, при проєктуванні важливо дотримуватися правила робочого трикутника. Це означає, що мийка, плита і холодильник повинні бути розміщені приблизно на однаковій відстані. Це необхідно для комфортного переміщення між ними. Перш ніж замовляти кухонний гарнітур, продумайте свої рухи по кухні. Виходячи з цього, проєктуйте розетки для техніки і виходи для мийки.

Продумайте розміщення техніки на кухні​ / Фото design-homes