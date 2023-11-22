Если какая-нибудь комната должна быть уютной зимой, то это спальня. С темными вечерами и морозными утренниками нет ничего лучше, чем иметь теплое, атмосферное и успокаивающее место, где можно отдохнуть. Вот что следует изменить в своей спальне на зиму.

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Добавьте теплые нейтральные оттенки

Стильная спальня с многослойными нейтральными тонами / Фото Plaster & Patina

Поэкспериментируйте с темными цветами

Стены в темно-оливково-зеленом оттенке / Фото Fox Island

Используйте природные материалы

Ничто так не согревает, как дерево в интерьере / Фото Kensington Laverne

Застелите теплую многослойную постель

Уютная спальня в стиле каюты с хлопковым постельным бельем / Фото Piglet in Bed

Уложите теплый коврик возле кровати

Маленькая гостевая спальня с овчинным ковриком / Фото TR Studio