Если какая-нибудь комната должна быть уютной зимой, то это спальня. С темными вечерами и морозными утренниками нет ничего лучше, чем иметь теплое, атмосферное и успокаивающее место, где можно отдохнуть. Вот что следует изменить в своей спальне на зиму.
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Добавьте теплые нейтральные оттенки
Стильная спальня с многослойными нейтральными тонами / Фото Plaster & Patina
Поэкспериментируйте с темными цветами
Стены в темно-оливково-зеленом оттенке / Фото Fox Island
Используйте природные материалы
Ничто так не согревает, как дерево в интерьере / Фото Kensington Laverne
Застелите теплую многослойную постель
Уютная спальня в стиле каюты с хлопковым постельным бельем / Фото Piglet in Bed
Уложите теплый коврик возле кровати
Маленькая гостевая спальня с овчинным ковриком / Фото TR Studio