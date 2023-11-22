Якщо якась кімната повинна бути затишною взимку, то це спальня. З темними вечорами та морозними ранками немає нічого кращого за те, щоб мати тепле, атмосферне та заспокійливе місце, де можна відпочити. Ось що варто змінити у своїй спальні на зиму.
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Додайте теплих нейтральних відтінків
Стильна спальня з багатошаровими нейтральними тонами / Фото Plaster & Patina
Поекспериментуйте з темними кольорами
Стіни в темно-оливково-зеленому відтінку / Фото Fox Island
Використайте природні матеріали
Ніщо так не зігріває, як дерево в інтер'єрі / Фото Kensington Laverne
Застеліть теплу багатошарову постіль
Затишна спальня в стилі каюти з бавовняною постільною білизною / Фото Piglet in Bed
Покладіть теплий килимок біля ліжка
Маленька гостьова спальня з килимком з овчини / Фото TR Studio