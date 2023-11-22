Идеи для дизайна спальни на зиму: 5 способов создать теплое и уютное место
Источник:Homes & Gardens
Изменять интерьер от сезона к сезону не является практичным решением. Но существует много способов сделать спальню уютной на целый год, а также быстро обновить ее, когда наступит зима.
Если какая-нибудь комната должна быть уютной зимой, то это спальня. С темными вечерами и морозными утренниками нет ничего лучше, чем иметь теплое, атмосферное и успокаивающее место, где можно отдохнуть. Вот что следует изменить в своей спальне на зиму.
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