Американцы начали строительство в марте 2023 года. Они неутомимо работали четыре месяца, завершив обустройство юрты в июле.

Обратите внимание Какие есть типы отопления в современных новостройках: все, что стоит знать о каждой из систем

Юрта братьев поразила миллионы людей

Интересно, что домик не только волшебный и уютный, но и экологичный. Когда большинство юрт делают из набора фрезерованной древесины, братья выбрали более экологичный вариант - высушенные саженцы, накрытые брезентовым полотном.

Уютная юрта площадью 28 метров квадратных / Фото Forgotten Lore

Братья также обустроили на улице деревянную палубу, кухню на солнечных батареях, душ, компостный туалет и теплицу с садовым ящиком. Однако во время строительства возникали трудности. В частности, было сложно доставлять строительные материалы.

Нам пришлось нести материалы вглубь леса по узкой тропинке. Буквально считали каждый шаг, это заняло у нас много времени,

– рассказал Мэтт Дафф, который имеет научную степень в области естественных наук.

Еще во время строительства с братьями связались продюсеры реалити-шоу "Строительство вне сети" на канале Discovery Network, посвященное экологически чистым проектам. Они попросили, чтобы те рассказали зрителям о своей юрте.

Сейчас хижина пережила одну зиму и получила лишь незначительные повреждения из-за сильного снегопада. Братья говорят, что в холодное время в юрте было прекрасно.