Американці розпочали будівництво в березні 2023 року. Вони невтомно працювали чотири місяці, завершивши облаштування юрти в липні.

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Юрта братів вразила мільйони людей

Цікаво, що хатинка не лише чарівна та затишна, а ще й екологічна. Коли більшість юрт роблять з набору фрезерованої деревини, брати обрали більш екологічний варіант — висушені саджанці, накриті брезентовим полотном.

Затишна юрта площею 28 метрів квадратних / Фото Forgotten Lore

Брати також облаштували на вулиці дерев'яну палубу, кухню на сонячних батареях, душ, компостний туалет і теплицю з садовим ящиком. Проте під час будівництва виникали труднощі. Зокрема, було складно доставляти будівельні матеріали.

Нам довелося нести матеріали вглиб лісу вузькою стежкою. Буквально рахували кожен крок, це зайняло у нас багато часу,

– розповів Метт Дафф, який має науковий ступінь у галузі природничих наук.

Ще під час будівництва з братами зв'язалися продюсери реаліті-шоу "Будівництво поза мережею" на каналі Discovery Network, що присвячене екологічно чистим проєктам. Вони попросили, щоб ті розповіли глядачам про свою юрту.

Наразі хатина пережила одну зиму й зазнала лише незначних пошкоджень через сильний снігопад. Брати кажуть, що в холодну пору в юрті було чудово.