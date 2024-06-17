Братья обустроили уютный домик в лесу площадью 28 квадратов: результат поразил миллионы

Братья Джейсон и Мэтт Дафф построили уютную юрту в лесах штата Мэн. Когда мужчины начинали воплощать свою идею, то не имели никакого опыта. Но это не помешало им обустроить домик, который поразил миллионы людей по всему миру.

Американцы начали строительство в марте 2023 года. Они неутомимо работали четыре месяца, завершив обустройство юрты в июле.

Обратите внимание Какие есть типы отопления в современных новостройках: все, что стоит знать о каждой из систем

Юрта братьев поразила миллионы людей

Интересно, что домик не только волшебный и уютный, но и экологичный. Когда большинство юрт делают из набора фрезерованной древесины, братья выбрали более экологичный вариант - высушенные саженцы, накрытые брезентовым полотном.

Уютная юрта площадью 28 метров квадратных / Фото Forgotten Lore

Братья также обустроили на улице деревянную палубу, кухню на солнечных батареях, душ, компостный туалет и теплицу с садовым ящиком. Однако во время строительства возникали трудности. В частности, было сложно доставлять строительные материалы.

Нам пришлось нести материалы вглубь леса по узкой тропинке. Буквально считали каждый шаг, это заняло у нас много времени,

– рассказал Мэтт Дафф, который имеет научную степень в области естественных наук.

Еще во время строительства с братьями связались продюсеры реалити-шоу "Строительство вне сети" на канале Discovery Network, посвященное экологически чистым проектам. Они попросили, чтобы те рассказали зрителям о своей юрте.

Сейчас хижина пережила одну зиму и получила лишь незначительные повреждения из-за сильного снегопада. Братья говорят, что в холодное время в юрте было прекрасно.