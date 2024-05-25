Дизайнеры говорят, что это отличный пример весенне-летнего дизайна. Такой уголок в деревенском стиле можно интегрировать в кухню, чтобы создать уютное место для посиделок с семьей. И это не просто идея, а популярный и актуальный тренд cafecore.

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Очаровательная кухня в деревенском стиле Деми Мур

Природные элементы и цветочные узоры являются двумя неотъемлемыми элементами дизайна в деревенском стиле. Если их совместить, то можно создать прекрасную атмосферу, наполненную природой, которая, по словам дизайнеров, является "техникой повышения настроения".

Цветочные узоры на кухне, особенно в уголке для завтрака, создают ощущение свежести и бодрости. Они воплощают сельскую элегантность и уютный шарм,

– говорит американский дизайнер Нина Лихтенштейн.



Уголок для завтрака на кухне Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

Она добавляет, что одна из причин, почему кухня Мур настолько приятная визуально, заключается в том, что для сидения она выбрала деревянную скамью в тон к столу.

Как и в уголке Деми Мур, сочетание цветов с натуральным деревом создает целостный и сбалансированный вид. Выбирайте цветочные узоры, которые повторяют цвета вашей древесины, чтобы создать гармонию,

– посоветовала эксперт.

Среди материалов для кухни в деревенском стиле лучше всего выбирать лен или мешковину. А принты надо использовать умеренно, потому что кухня все же прежде всего функциональное пространство.