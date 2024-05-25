Дизайнери кажуть, що це чудовий приклад весняно-літнього дизайну. Такий куточок у сільському стилі можна інтегрувати в кухню, щоб створити затишне місце для посиденьок з родиною. І це не просто ідея, а популярний і актуальний тренд cafecore.

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Чарівна кухня в сільському стилі Демі Мур

Природні елементи та квіткові візерунки є двома невіддільними елементами дизайну в сільському стилі. Якщо їх поєднати, то можна створити чудову атмосферу, наповнену природою, яка, за словами дизайнерів, є "технікою підвищення настрою".

Квіткові візерунки на кухні, особливо в куточку для сніданку, створюють відчуття свіжості та бадьорості. Вони втілюють сільську елегантність і затишний шарм,

– каже американська дизайнерка Ніна Ліхтенштейн.



Куточок для сніданку на кухні Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

Вона додає, що одна з причин, чому кухня Мур настільки приємна візуально, полягає в тому, що для сидіння вона обрала дерев'яну лаву в тон до столу.

Як і в куточку Демі Мур, поєднання квітів із натуральним деревом створює цілісний і збалансований вигляд. Вибирайте квіткові візерунки, які повторюють кольори вашої деревини, щоб створити гармонію,

– порадила експертка.

Серед матеріалів для кухні в сільському стилі найкраще обирати льон або мішковину. А принти треба використовувати помірно, бо кухня все ж найперше функціональний простір.