Кухня, как у Деми Мур: взгляните на уютный интерьер в деревенском стиле, который легко повторить
Источник:Homes & Gardens
Деми Мур показала фото, где сидит на диване в зоне уголка для завтрака. Кухня звезды действительно очень атмосферная и чем-то напоминает комнату в летнем коттедже.
Дизайнеры говорят, что это отличный пример весенне-летнего дизайна. Такой уголок в деревенском стиле можно интегрировать в кухню, чтобы создать уютное место для посиделок с семьей. И это не просто идея, а популярный и актуальный тренд cafecore.
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Очаровательная кухня в деревенском стиле Деми Мур
Природные элементы и цветочные узоры являются двумя неотъемлемыми элементами дизайна в деревенском стиле. Если их совместить, то можно создать прекрасную атмосферу, наполненную природой, которая, по словам дизайнеров, является "техникой повышения настроения".
Цветочные узоры на кухне, особенно в уголке для завтрака, создают ощущение свежести и бодрости. Они воплощают сельскую элегантность и уютный шарм,
– говорит американский дизайнер Нина Лихтенштейн.
Уголок для завтрака на кухне Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы
Она добавляет, что одна из причин, почему кухня Мур настолько приятная визуально, заключается в том, что для сидения она выбрала деревянную скамью в тон к столу.
Как и в уголке Деми Мур, сочетание цветов с натуральным деревом создает целостный и сбалансированный вид. Выбирайте цветочные узоры, которые повторяют цвета вашей древесины, чтобы создать гармонию,
– посоветовала эксперт.
Среди материалов для кухни в деревенском стиле лучше всего выбирать лен или мешковину. А принты надо использовать умеренно, потому что кухня все же прежде всего функциональное пространство.