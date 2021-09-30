В прошлом году Кабмин принял постановление о запрете на такую ​​"прописку". Однако 28 сентября 2021 Шестой апелляционный суд все же принял сторону юриста Ростислава Кравца, который обжаловал указ.

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Сам Ростислав Кравец считает, что разрешение не должно увеличить количество махинаций, связанных с недвижимостью. При задолженности, добавляет юрист, ребенка придется снять с регистрации. Этот процесс не длинный и, как показывает судебный опыт, проблем при этом не возникает.

Детей необходимо регистрировать, поскольку им нужно ходить в школу, им нужно получать медицинские услуги. А без регистрации этого сделать невозможно, – добавил Кравец.

Юрист Игорь Коржук объясняет, что ранее банк запрещал подобные прописки, а законодательство никак регулировало этот процесс. Теперь порядок изменился:

Ипотекодатель может даже сдать в аренду ипотечное жилье, но только с согласия банка. Люди, которые после разрешения банка будут жить (с учетом детей), могут получить и право там временно прописаться.

Злоупотребление пропиской ребенка

У банков есть немало рычагов воздействия на должников / Фото Pexels

Специалист по земельному праву Юрий Брыкайло подчеркивает, что возможны злоупотребления пропиской детей. Но банки добьются своего с помощью других рычагов: как выписки, так и отчуждение недвижимого имущества.

Ситуация с регулировкой специфична. Пока объект недвижимости в собственности ипотекодателя, никто не может его ограничивать в прописке. Так, банк при отчуждении имущества должен учитывать прописку ребенка. Но некоторые нечестные на руку начнут прописывать детей, чтобы банк не забрал жилье, – уверен эксперт.

Но и это не будет иметь никакого смысла, поскольку "банк так зажмет должника", что у него не останется другого выхода, как расплатиться по ипотеке или отдавать недвижимость. Человек при наличии серьезного долга даже не сможет выехать за границу. А его счета заблокируют.