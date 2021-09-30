Торік Кабмін прийняв постанову про заборону на таку "прописку". Однак 28 вересня 2021 року Шостий апеляційний суд все ж став на сторону юриста Ростислава Кравця, який оскаржив указ.

Цікаво Особливості елітного житла: що таке пентхаус та де купити у Києві

Сам Ростислав Кравець вважає, що дозвіл не повинен збільшити кількість махінацій, пов'язаних з нерухомістю. При заборгованості, додає юрист, дитину доведеться зняти з реєстрації. Цей процес не довгий і, як показує судовий досвід, проблем при цьому не виникає.

Дітей необхідно реєструвати, оскільки їм потрібно ходити в школу, їм треба отримувати медичні послуги. А без реєстрації цього зробити неможливо, – додав Кравець.

Юрист Ігор Коржук пояснює, що раніше банк забороняв подібні прописки, а законодавство ніяк не регулювало цей процес. Тепер порядок змінився:

Іпотекодавець може навіть здати в оренду іпотечне житло, але тільки за згодою банку. Люди, які після дозволу банку заселяться (з урахуванням дітей), можуть отримати і право там тимчасово прописатися.

Зловживання пропискою дитини

У банків є чимало важелів впливу на боржників / Фото Pexels

Спеціаліст із земельного права Юрій Брикайло підкреслює, що можливі зловживання пропискою дітей. Але банки доб'ються свого за допомогою інших важелів: як виписки, так і відчуження нерухомого майна.

Ситуація з регулюванням специфічна. Поки об'єкт нерухомості у власності іпотекодавця, ніхто не може його обмежувати в прописці. Так, банк при відчуженні майна повинен враховувати прописку дитини. Але деякі нечесні на руку почнуть прописувати дітей, щоб банк не забрав житло, – впевнений експерт.

Але це не матиме ніякого сенсу, оскільки "банк так затисне боржника", що у нього не залишиться іншого виходу, як розплатитися по іпотеці або віддавати нерухомість. Людина при наявності серйозного боргу навіть не зможе виїхати за кордон. А його рахунки заблокують.