Украинцы активно инвестируют в недвижимость: где лучше брать жилье

В последние годы инвестирование в недвижимость набирает все больших оборотов. Украинцы вкладывают средства в квадратные метры, чтобы получить прибыль.

Многие покупают жилье с целью перепродажи, когда цены на него вырастут. Где лучше покупать недвижимость, чтобы не потерять средства, рассказал руководитель Perfomance Management, бизнес-эксперт Сергей Сароян.

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Что происходит на рынке недвижимости

По словам Сарояна, в Украине люди из-за отсутствия развитого рынка вкладывают средства в недвижимость с целью получения инвестиционного дохода. При этом эксперт утверждает, что в стране нет особых экономических предпосылок для роста цен на жилье.

Доступная ипотека по сути отсутствует, так что о массовом спросе говорить не приходится,

– пояснил Сергей Сароян.

Украинцы все чаще покупают жилье с целью получения пассивного дохода / Фото Pixabay

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Что пользуется спросом

Цены на жилье возрастают ощутимо на первичном рынке. Это связано с тем, что люди стали больше ценить комфорт и не хотят жить в старых домах.

Эксперт отметил, что чаще всего украинцы вкладывают средства в загородную недвижимость, а также в одно- и двухкомнатные квартиры в районах с развитой инфраструктурой. По мнению Сарояна, именно такое жилье может подорожать наиболее ощутимо.

Эксперт пояснил, что украинцы чаще выбирают жилье в новостройках / Фото Pixabay