Чтобы получить какие-либо средства, украинцы распродают разрушенные объекты по низким ценам. Будущему покупателю предлагают получить за них компенсацию от государства.

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За сколько можно купить жилье на освобожденных территориях

Сегодня благодаря ежедневной работе ВСУ, освобождены почти 2 тысячи населенных пунктов. У большинства из них заработали соцслужбы, больницы и учебные заведения. Однако из-за значительных разрушений инфраструктуры многие украинцы не спешат возвращаться домой, а некоторые пытаются найти новых владельцев для разрушенного оккупантами жилья.

Сегодня на портале OLX все чаще можно наткнуться на объявления о продаже домов на освобожденных территориях под компенсацию. Цены на поврежденные объекты недвижимости в разы меньше довоенных. Кроме того, есть дополнительная возможность получить компенсацию от государства.

К примеру, на OLX за 25 тысяч долларов предлагают купить дом 2015 года площадью 200 метров и 12 соток земли в Русских Тишках – одном из наиболее пострадавших в ходе боевых действий населенных пунктов к северу от Харькова.

Компенсация за разрушенное жилье: что нужно знать

В апреле Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №7198, предусматривающий возмещение за уничтоженную Россией недвижимость. Предусмотрены компенсации также законным объектам незавершенного строительства, в которых уже были возведены несущие и внешние конструкции. В настоящее время документ готовится ко второму чтению.

Пока рано называть дату, когда люди начнут получать компенсации, говорит народная депутат Елена Шуляк. Но отмечает, что закон вступит в силу через два месяца после обнародования.

Сейчас законопроектом предусмотрены два способа выплаты компенсации: в виде денег на ремонт и в виде строительства нового жилья. В первом случае деньги поступят на банковский счёт. Пока планируют, что их нельзя будет снять.

Заявление на компенсацию можно подать через приложение Дія, в местном ЦНАПе, органах соцзащиты или у нотариуса. В Дії система автоматически подтянет ваши документы, если они находятся в реестре.

Также нужны данные о повреждении жилья, которые нужно получить в ГСЧС или местных властей, которые составляли соответствующий акт. На основании акта должны провести экспертизу и оценить убытки.

Подать заявление можно в течение военного положения плюс 90 дней после него. Также нужно добавить:

документы о праве собственности (или инвестировании в строительство);

документ о членстве в жилищно-строительном кооперативе;

документ о смерти собственника жилья (если вы наследник);

документ о приоритетном праве в получении компенсации

Заявку можно будет подать и без этих документов, если они утрачены. Их можно будет подать позже дополнительно.

Обратите внимание. С 24 февраля по 18 октября зафиксировано около 160 тысяч поврежденных или разрушенных объектов, по данным областных военных администраций. Из них 60% – со степенью разрушения более 50%. Более 142 тыс. поврежденных объектов – это жилые помещения.