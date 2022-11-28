Щоб отримати бодай якісь кошти, українці розпродають зруйновані об'єкти за низькими цінами. Майбутньому покупцю пропонують отримати за них компенсацію від держави.

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За скільки можна купити житло на звільнених територіях

Сьогодні завдяки щоденній роботі ЗСУ, звільнено майже 2 тисячі населених пунктів. У більшості з них запрацювали соцслужби, лікарні та навчальні заклади. Однак через значні руйнування інфраструктури багато українців не поспішають повертатися додому, а дехто намагається знайти нових власників для зруйнованого окупантами житла.

Сьогодні на порталі OLX все частіше можна наткнутися на оголошення про продаж будинків на звільнених територіях "під компенсацію". Ціни на пошкоджені об'єкти нерухомості в рази менші довоєнних. Окрім того, існує додаткова можливість отримати компенсацію від держави.

Наприклад, на OLX за 25 тисяч доларів пропонують купити будинок 2015 року площею 200 метрів і 12 соток землі в Руських Тишках – одному з найбільш постраждалих в ході бойових дій населених пунктів на північ від Харкова.

Компенсація за зруйноване житло: що варто знати

У квітні Верховна Рада у першому читанні прийняла законопроєкт №7198, який передбачає відшкодування за знищену Росією нерухомість. Передбачені компенсації також на законні об'єкти незавершеного будівництва, у яких уже були зведені несучі та зовнішні конструкції. Наразі документ готується до другого читання.

Поки рано називати дату, коли люди почнуть отримувати компенсації, каже народна депутатка Олена Шуляк. Можливу дату ухвалення документа вона не називає, але зазначає, що він набере чинності за два місяці після оприлюднення.

Зараз законопроєктом передбачено два способи виплати компенсації: у вигляді грошей на ремонт та у вигляді будівництва нового житла. У першому випадку гроші надійдуть на банківський рахунок. Поки планують, що ці гроші не можна буде зняти – лише перерахувати на будівельно-ремонтні роботи.

Заяву на компенсацію можна подати через застосунок Дія, у місцевому ЦНАПі, органах соцзахисту чи у нотаріуса. У Дії система автоматично підтягне ваші документи, якщо вони є в реєстрі.

Також потрібні дані про пошкодження житла, які треба отримати у ДСНС чи місцевої влади, яка складала відповідний акт На підставі акту мають провести експертизу й оцінити збитки.

Подати заяву можна протягом воєнного стану плюс 90 днів після нього. До неї треба додати:

документи про право власності (або інвестування у будівництво);

документ про членство у житлово-будівельному кооперативі;

документ про смерть власника житла (якщо ви спадкоємець);

документ про пріоритетне право в отриманні компенсації.

Заявку можна буде подати й без цих документів, якщо вони втрачені. Їх можна буде подати пізніше додатково.

Зверніть увагу. З 24 лютого по 18 жовтня зафіксовано майже 160 тисяч пошкоджених або зруйнованих об'єктів, за даними обласних військових адміністрацій. З них 60% – зі ступенем руйнування понад 50%. Понад 142 тис. пошкоджених об'єктів – це житлові приміщення.