На реализацию проекта биржа Опольского воеводства выделила 6 миллионов злотых. Планируется, что в целом украинцам выделят 49 квартир.

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Где выделят социальное жилье

Беженцам из Украины вызвались помочь 17 общин, которые выделят бесплатные квартиры. Среди них:

Стшельцы-Опольские – 8 квартир;

– 8 квартир; Ключборк – 7 квартир;

– 7 квартир; Доброднень – 6 квартир;

– 6 квартир; Олесно – 3 квартиры;

– 3 квартиры; Бьельско-Бьяла – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Бжег – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Добжень-Вельки – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Глубочица – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Глухолазы – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Лечебница – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Ниса – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Пачкув – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Золув – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Прудник – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Стшелечки – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Волчин – 2 квартиры;

– 2 квартиры; Уязд – 1 квартира.

Обратите внимание. Есть шанс, что количество этих помещений будет увеличено. Возможно, в гминах Пачкув и Уязд местные жители выделят еще по 1 помещению.

После возвращения украинцев домой социальное жилье будут использовать для местных жителей.

Каким будет социальное жилье

Социальное жилье для беженцев будет иметь площадь от 40 до 50 квадратных метров. Перед заселением везде выполнят ремонты и закупят необходимую мебель и технику.

По каким правилам будет предоставляться такое жилье, каждая община будет решать отдельно. Предполагается, что беженцы из Украины смогут проживать там ориентировочно 2 года.

Кстати, в июне в Лодзи запустили строительство модульного жилого массива для беженцев из Украины. Благотворительная организация Caritas в сотрудничестве с городскими властями построит жилмассив из 10 модульных домов. В каждом из них смогут проживать 4 человека.