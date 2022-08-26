На реалізацію проєкту біржа Опольського воєводства виділила 6 мільйона злотих. Планується, що загалом українцям виділять 49 квартир.
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Де виділять соціальне житло
Біженцям з України зголосилися допомогти 17 громад, які виділять безкоштовні квартири. Серед них:
- Стшельці-Опольські – 8 квартир;
- Ключборк – 7 квартир;
- Добродзень – 6 квартир;
- Олесно – 3 квартири;
- Б'єльсько-б'яла – 2 квартири;
- Бжег – 2 квартири;
- Добжень-Вельки – 2 квартири;
- Глибочиця – 2 квартири;
- Ґлухолази – 2 квартири;
- Лічниця – 2 квартири;
- Ниса – 2 квартири;
- Пачкув – 2 квартири;
- Попелюв – 2 квартири;
- Прудник – 2 квартири;
- Стшелечки – 2 квартири;
- Вовчин – 2 квартири;
- Уязд – 1 квартира.
Після повернення українців додому соціальне житло використовуватимуть для місцевих жителів.
Яким буде соціальне житло
Соціальне житло для біженців матиме площу від 40 до 50 метрів квадратних. Перед заселенням скрізь виконають ремонти й закуплять необхідні меблі та техніку.
За якими правилами надаватиметься таке житло, вирішуватиме кожна громада окремо. Наразі передбачається, що біженці з України зможуть проживати там орієнтовно 2 роки.
До речі, у червні в Лодзі запустили будівництво модульного житлового масиву для біженців з України. Благодійна організація Caritas у співпраці з міською владою побудує житловий масив з 10 модульних будинків. У кожному із них зможуть проживати 4 особи.