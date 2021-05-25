В Украине хотят ввести новые налоги при продаже квартир: что может измениться

В Украине хотят ввести новые налоги при продаже нескольких объектов недвижимости в течение года. Со второй сделки нужно будет оплатить дополнительно 6,5%, а из всех последующих – 19,5%.

Об этом говорится в "антиахметовском" законопроекте, который призван "ударить" по империи олигарха Рината Ахметова. Кабинет Министров Украины поддержал его 12 мая.

Читайте Почему подорожали квартиры в Киеве и какие покупают чаще всего

Какие налоги платятся сейчас

На сегодняшний день при продаже квартиры, дома или участка не чаще, чем раз в год и при условии владения ею не менее, чем в течение трех лет, украинцы платят 2% государству:

1% в Пенсионный фонд;

1% пошлины с покупателя и продавца.

Если в течение года человек продает несколько объектов недвижимости, с каждой сделки дополнительно оплачивается 5% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Именно поэтому в Украине популярна продажа квартир застройщиками-физическими лицами. Если жилье продается через фирму, то из полученной прибыли застройщик должен заплатить 18% государству. В качестве примера можно вспомнить скандал с застройщиком и экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком, который в своей декларации 2015 года указал владение 67 квартирами.

В Украине хотят ввести новые налоги при сделках с недвижимостью / Фото 24 канал

Интересно Сколько стоит квартира возле метро в Киеве: свежие данные по районам

Что может измениться

Новый законопроект оставляет действующие ставки, если заключается одна сделка в год, однако повышает для каждой следующей.

Таким образом планируют избавиться от "лазейки" по продаже квартир через физических лиц, которой пользуются некоторые застройщики.

Отмечается, что документ не повлияет на большинство украинцев, поскольку мало кто продает в течение года несколько объектов недвижимости. В то же время это может привести к повышению цен на квартиры застройщиками.