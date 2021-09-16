Украинские банки сообщили, что за первое полугодие выдали 4652 ипотечных кредитов. По сравнению с первым полугодием прошлого года объемы нового ипотечного кредитования выросли в 2,5 раза по количеству договоров и в 3,4 раза в денежном выражении.

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Цены на вторичном рынке недвижимости

В августе 2021 средняя цена предложения квартир на вторичном рынке Киева, увеличилась по сравнению с июлем на 2,9%, и составила 1346 долларов за квадратный метр.

Цена предложения продажи квартир в августе – июле 2021 года: вторичный рынок / Фото Address

Показатель в категории однокомнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% (до 1423 долларов за квадратный метр). Двухкомнатные квартиры увеличились в цене на 2% – до 1327 долларов за квадратный метр. Медианная стоимость трехкомнатных квартир составила 1236 долларов за квадратный метр, что на 4,7% больше, чем в предыдущем месяце.

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Как распределились запросы на вторичное жилье

Медианная цена на вторичное жилье в районах Киева / Фото Address

В августе высоким спросом пользовались квартиры в ценовом диапазоне от 50 000 – 70 000 долларов с долей запросов 35%. На втором месте находилось жилье в диапазоне до 30 000 долларов – доля запросов составила 32% от общего количества запросов. Спрос на жилье с ценой 30000 – 50000 долларов составил 29% запросов к базе данных портала, от 70 000 долларов и выше – только 4%.

Характеристики спроса по стоимости квартир в Киеве / Фото Address

Спрос на однокомнатные квартиры в августе 2021 был самым высоким по сравнению с другими группами, суммарная доля запросов составила 47%. Двухкомнатными квартирами на вторичном рынке интересовались 40% пользователей портала. Трехкомнатными – 12% пользователей.

Характеристики спроса по количеству комнат в Киеве / Фото Address

Наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории квартир от 50 до 80 квадратов. Доля таких запросов составляет по 36% от общего количества.