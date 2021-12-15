Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на трансляцию заседания парламента, решение поддержали 236 народных депутатов.
К теме Справедливость победила, – девелопер прокомментировал изменения в "ресурсном" законопроекте 5600
Что предполагает законопроект
Целью законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.
Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, который исключит возможность их использования.
Проект закона также предлагает усовершенствовать нормы ответственности за подделку документов и внесение сфальсифицированных сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольные занятия земельного участка и самочинное строительство.