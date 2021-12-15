Як повідомляє "РБК-Україна", посилаючися на трансляцію засідання парламенту, рішення підтримали 236 народних депутатів.

До теми Справедливість перемогла, – девелопер прокоментував зміни в "ресурсному" законопроєкті 5600

Що передбачає законопроєкт

Метою законопроєкту є врівноваження дерегуляційних заходів, передбачених проєктом закону, в частині актуалізації складу злочинів за правопорушення у сфері містобудування, а також збільшення відповідальності за злочини, передбачені відповідними кодексами.

Так, у випадку незаконного будівництва законопроєктом вводиться тимчасовий арешт об’єктів, який унеможливить їх використання.

Проєкт закону також пропонує вдосконалити норми щодо відповідальності за підробку документів і внесення сфальшованих відомостей до електронної системи та посилити відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самочинне будівництво.

Нагадаємо, нещодавно Мінрегіон анонсував створення переліку об’єктів незавершеного житлового будівництва. Документ зобов'язує усі міські й обласні державні адміністрації сформувати списки "довгобудів" і створити на кожного з них інвентаризаційну справу.