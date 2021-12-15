В Украине усилят ответственность за нарушение норм градостроительства
Источник:"РБК-Украина"
Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №5877. Он предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности.
Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на трансляцию заседания парламента, решение поддержали 236 народных депутатов.
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Что предполагает законопроект
Целью законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.
Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, который исключит возможность их использования.
Проект закона также предлагает усовершенствовать нормы ответственности за подделку документов и внесение сфальсифицированных сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольные занятия земельного участка и самочинное строительство.Напомним, недавно Минрегион анонсировал создание перечня объектов незавершенного жилищного строительства. Документ обязывает все городские и областные государственные администрации сформировать списки долгостроев и создать на каждого из них инвентаризационное дело.