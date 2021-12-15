В Украине усилят ответственность за нарушение норм градостроительства

Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект №5877. Он предусматривает ужесточение ответственности за нарушения в сфере градостроительной деятельности.

Как сообщает "РБК-Украина", ссылаясь на трансляцию заседания парламента, решение поддержали 236 народных депутатов.

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Что предполагает законопроект

Целью законопроекта является уравновешивание дерегуляционных мер, предусмотренных проектом закона, в части актуализации состава преступлений за правонарушения в сфере градостроительства, а также увеличение ответственности за преступления, предусмотренные соответствующими кодексами.

Так, в случае незаконного строительства законопроектом вводится временный арест объектов, который исключит возможность их использования.

Проект закона также предлагает усовершенствовать нормы ответственности за подделку документов и внесение сфальсифицированных сведений в электронную систему и усилить ответственность за самовольные занятия земельного участка и самочинное строительство.