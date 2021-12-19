Как свидетельствуют данные опроса Национального банка, в октябре 2021 года банками Украины было выдано 963 ипотечных кредита на общую сумму 774 миллиона гривен. О выдаче новой ипотеки в отчетном месяце проинформировали 17 банков.

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Сколько выдано кредитов

Всего за первые 10 месяцев 2021 года банки выдали 8,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму более 7 миллиардов гривен.

Если сравнить с соответствующим периодом прошлого года, новое ипотечное кредитование удвоилось по количеству договоров и выросло в 2,5 раза в денежном выражении,

– информирует Нацбанк.

Новые кредиты на покупку жилья на вторичном рынке недвижимости занимали еще большую долю, чем в сентябре: в октябре она составила почти 90% всех выданных ипотечных кредитов.

Рынок ипотечного кредитования остается концентрированным: 5 наиболее активных банков заключили почти 90% новых сделок.

Средняя сумма договора в октябре уменьшилась до 803,9 тысяч гривен с 858,1 тысячи гривен в сентябре.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам составила в октябре 14,9% на первичном рынке и 13,5% – на вторичном. С начала года ставки снизились на 2,0 п. п. и на 0,4 п. п. соответственно.