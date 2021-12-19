Як свідчать дані опитування Національного банку, в жовтні 2021 року банками України було видано 963 іпотечні кредити на загальну суму 774 мільйони гривень. Про видачу нової іпотеки у звітному місяці поінформували 17 банків.

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Скільки видано кредитів

Загалом за перші 10 місяців 2021 року банки видали 8,7 тисячі іпотечних кредитів на загальну суму понад 7 мільярдів гривень.

Якщо порівняти з відповідним періодом минулого року, нове іпотечне кредитування подвоїлося за кількістю договорів та зросло у 2,5 раза в грошовому вимірі,

– інформує Нацбанк.

Нові кредити на купівлю житла на вторинному ринку нерухомості займали ще більшу частку, ніж у вересні: у жовтні вона становила майже 90% від усіх виданих іпотечних кредитів.

Ринок іпотечного кредитування залишається концентрованим: 5 найактивніших банків уклали майже 90% нових угод.

Середня сума договору в жовтні зменшилася до 803,9 тисячі гривень із 858,1 тисячі гривень у вересні.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в жовтні 14,9% на первинному ринку і 13,5% – на вторинному. З початку року ставки знизилися на 2,0 в. п. та на 0,4 в. п. відповідно.