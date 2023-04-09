Украинский художник и автор блога malyar_ukrart создает уникальные дизайны, вписывая национальную роспись в современные проекты. Как выглядит уникальный код, вшитый в дом, делимся дальше.

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Это сложно представить, но можно воплотить: художник расписывает современные квартиры.

Несмотря на множество цветов, петушок прекрасно вписался в дизайн.

Фото malyar_ukrart

Эта комната выполнена в сине-желтых цветах: выглядит стильно и патриотично

Фото malyar_ukrart

Стильные подсолнухи разлеглись на стене

Фото malyar_ukrart

Уникальную вышивку с маками перенесли в комнату: смотрится креативно

Фото malyar_ukrart

Минималистичный дизайн удалось сохранить даже с таким пышным рисунком

Фото malyar_ukrart

Интегрировать украинские мотивы можно даже в современную кухню

Фото malyar_ukrart

Цветовую гамму удалось выдержать

Фото malyar_ukrart

Контрастные сочетания создали уникальную и полноценную картину с украинским узором


Фото malyar_ukrart

Стильное сине-желтое сочетание

Фото malyar_ukrart

Вписать декор удалось и в ванную

Фото malyar_ukrart

Старинные мотивы могут выглядеть современно

Фото malyar_ukrart

Сочетание, поражающее своими контрастами и стилем

Фото malyar_ukrart