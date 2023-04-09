Український художник та автор блогу malyar_ukrart створює унікальні дизайни, вписуючи національний розпис у сучасні проєкти. Як виглядає унікальний код, вшитий у домівку, ділимось далі.
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Це складно уявити, але можливо втілити: художник розписує сучасні квартири
Попри велику кількість кольорів, півник чудово вписався у дизайн
Фото malyar_ukrart
Ця кімната виконана у синьо-жовтих кольорах: виглядає стильно та патріотично
Фото malyar_ukrart
Стильні соняшники розляглись на стіні
Фото malyar_ukrart
Унікальну вишивку з маками перенесли у кімнату: виглядає креативно
Фото malyar_ukrart
Мінімалістичний дизайн вдалось зберегти навіть з таким пишним малюнком
Фото malyar_ukrart
Інтегрувати українські мотиви можна навіть у сучасну кухню
Фото malyar_ukrart
Кольорову гаму вдалось витримати
Фото malyar_ukrart
Контрастні поєднання створили унікальну та повноцінну картину з українським візерунком
Фото malyar_ukrart
Стильне синьо-жовте поєднання
Фото malyar_ukrart
Вписати декор вдалось і у ванну кімнату
Фото malyar_ukrart
Старовинні мотиви можуть виглядати сучасно
Фото malyar_ukrart
Поєднання, яке вражає своїми контрастами та стилем
Фото malyar_ukrart