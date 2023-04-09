Український художник та автор блогу malyar_ukrart створює унікальні дизайни, вписуючи національний розпис у сучасні проєкти. Як виглядає унікальний код, вшитий у домівку, ділимось далі.

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Це складно уявити, але можливо втілити: художник розписує сучасні квартири

Попри велику кількість кольорів, півник чудово вписався у дизайн

Фото malyar_ukrart

Ця кімната виконана у синьо-жовтих кольорах: виглядає стильно та патріотично

Фото malyar_ukrart

Стильні соняшники розляглись на стіні

Фото malyar_ukrart

Унікальну вишивку з маками перенесли у кімнату: виглядає креативно

Фото malyar_ukrart

Мінімалістичний дизайн вдалось зберегти навіть з таким пишним малюнком

Фото malyar_ukrart

Інтегрувати українські мотиви можна навіть у сучасну кухню

Фото malyar_ukrart

Кольорову гаму вдалось витримати

Фото malyar_ukrart

Контрастні поєднання створили унікальну та повноцінну картину з українським візерунком


Фото malyar_ukrart

Стильне синьо-жовте поєднання

Фото malyar_ukrart

Вписати декор вдалось і у ванну кімнату

Фото malyar_ukrart

Старовинні мотиви можуть виглядати сучасно

Фото malyar_ukrart

Поєднання, яке вражає своїми контрастами та стилем

Фото malyar_ukrart