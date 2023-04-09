Как объединить украинские мотивы и современный дизайн: впечатляющие проекты

Украинские мотивы в современном интерьере некоторым сложно представить да и отважиться на такой эксперимент не легко. Однако эти работы изменят ваше мнение.
Украинский художник и автор блога malyar_ukrart создает уникальные дизайны, вписывая национальную роспись в современные проекты. Как выглядит уникальный код, вшитый в дом, делимся дальше.
Интересно Обзор инженерных сетей в новостройках: виды и назначения
Это сложно представить, но можно воплотить: художник расписывает современные квартиры.
Несмотря на множество цветов, петушок прекрасно вписался в дизайн.
Фото malyar_ukrart
Эта комната выполнена в сине-желтых цветах: выглядит стильно и патриотично
Фото malyar_ukrart
Стильные подсолнухи разлеглись на стене
Фото malyar_ukrart
Уникальную вышивку с маками перенесли в комнату: смотрится креативно
Фото malyar_ukrart
Минималистичный дизайн удалось сохранить даже с таким пышным рисунком
Фото malyar_ukrart
Интегрировать украинские мотивы можно даже в современную кухню
Фото malyar_ukrart
Цветовую гамму удалось выдержать
Фото malyar_ukrart
Контрастные сочетания создали уникальную и полноценную картину с украинским узором
Фото malyar_ukrart
Стильное сине-желтое сочетание
Фото malyar_ukrart
Вписать декор удалось и в ванную
Фото malyar_ukrart
Старинные мотивы могут выглядеть современно
Фото malyar_ukrart
Сочетание, поражающее своими контрастами и стилем
Фото malyar_ukrart