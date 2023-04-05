Это доказывает на своем примере Филипп Д. Брэдфорд, до неузнаваемости меняющий старые дома. Одна из последних работ – дом его родителей.
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Филипп уже 16 лет профессионально занимается ремонтом домов. За это время он работает над тремя сооружениями в Северной Каролине, которые восстанавливает собственноручно. Доктор Брэдфорд также работает профессором на кафедре текстильной инженерии, химии и науки в Университете штата Северная Каролина и является ведущим влиятельным деятелем в своей сфере.
Мужчина ведет личный блог в сетях и вдохновляет своих читателей на изменения, рассказывая, как легко и просто можно превратить свои дома в современные просторы. Недавно Филиппу удалось переоборудовать старую ванную в доме родителей. Он потратил на перевоплощение 8 своих выходных и вложил минимум денег, чтобы получить эти отличные результаты.
Скриншот с видео Philip or Flop
Скриншот с видео Philip or Flop
Скриншот с видео Philip or Flop
Эту ванну удалось изменить, поработав только с цветом и мелкими деталями
Ванна для перевоплощения / Фото Philip or Flop
Ванна после перевоплощения / Фото Philip or Flop
Детали важные / Фото Philip or Flop
Спальню просто покрасили в правильный цвет, а кажется, будто обновили все
Так выглядела комната "до" / Фото Philip or Flop
Перевоплощение комнаты / Фото Philip or Flop
Фото Philip or Flop