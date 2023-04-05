Це доводить на своєму прикладі Філіп Д. Бредфорд, який до невпізнаваності змінює старі будинки. Одна з останніх робіт – будинок його батьків.

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Як стару квартиру перетворити на сучасну

Філіп вже 16 років професійно займається ремонтом будинків. Протягом цього часу він працює над трьома спорудами у Північній Кароліні, які відновлює власноруч. Доктор Бредфорд до того ж працює професором на кафедрі текстильної інженерії, хімії та науки в Університеті штату Північна Кароліна та є провідним впливовим діячем у своїй сфері.

Чоловік веде особистий блог у мережах та надихає своїх читачів на зміни, розповідаючи, як легко та просто можна перетворити свої домівки у сучасні простори. Нещодавно Філіпу вдалось переобладнати стару ванну кімнату у будинку батьків. Він витратив на перевтілення 8 своїх вихідних та вклав мінімум грошей, аби отримати ці чудові результати.

Скриншот з відео Philip or Flop

Скриншот з відео Philip or Flop

Скриншот з відео Philip or Flop

Цю ванну вдалось змінити, попрацювавши лише з кольором та дрібними деталями



Ванна до перевтілення / Фото Philip or Flop



Ванна після перевтілення / Фото Philip or Flop

Деталі важливі / Фото Philip or Flop

Спальню кімнату просто пофарбували у правильний колір, а здається, ніби оновили геть все



Так виглядала кімната "до" / Фото Philip or Flop



Перевтілення кімнати / Фото Philip or Flop

Фото Philip or Flop