Мичиган – это штат на Западе США, граничащей с Канадой, замок как недвижимость в этом месте – настоящая новость. Это особенное сооружение имеет свою крепость и вполне пригодно для жизни самой королевы.

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Замок имеет площадь более чем тысячу квадратных метров и создан в средневековом стиле.

Особенная недвижимость / Фото Realtor

Местный предприниматель начал строительство замка для себя и своих двоих детей в середине 1980-х годов, а завершил его в 1990 году.

Исторический дизайн​ / Фото Realtor

В середине внушительного сооружения расположены 26 комнат. Все они имеют индивидуальный стиль и большую порцию вычурности.

Причудливый стиль / Фото Realtor

Во внутреннем обустройстве скрывается немало сюрпризов: двери-ловушки, скрытые проходы и коридоры. Аутентичные детали скрываются во всем – от петель и ручек до двери складского помещения.

Замок в лесу / Фото Realtor

Замок недавно выставили на продажу, его стоимость стартует с 2,3 миллиона долларов.