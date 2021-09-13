Мічиган – це штат на Заході США, що межує з Канадою, замок як нерухомість у цій місцині – справжня дивина. Ця особлива споруда має власну фортецю та цілком придатна для життя самої королеви.

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Замок має площу у понад тисячу квадратних метрів та створений у середньовічному стилі.

Особлива нерухомість / Фото Realtor

Місцевий підприємець розпочав будівництво замку для себе та своїх двох дітей у середині 1980-х років, а завершив його у 1990 році.

Історичний дизайн / Фото Realtor

У середині визначної споруди розташовано 26 кімнат. Усі вони мають індивідуальний стиль та велику порцію химерності.

Химерний стиль / Фото Realtor

У внутрішньому облаштуванні ховається чимало сюрпризів: двері-пастки, приховані проходи та коридори. Автентичні деталі ховаються у всьому – від петель і ручок до дверей складського приміщення.

Замок серед лісу / Фото Realtor

Замок нещодавно виставили на продаж, його вартість стартує із 2,3 мільйона доларів.