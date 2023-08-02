Цвет часто меняет все. Он зрительно увеличивает и уменьшает пространство, придает яркости или мрачности и так далее. Чтобы создать идиллическую атмосферу в коридоре, выбирайте только успокаивающие цвета.
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Дизайнеры интерьера и ведущие специалисты поделились пятью "мирными" цветами, в которые следует красить стены.
Бледно-желтый
Бледные оттенки желтого придают теплу и спокойствию / Фото Sarag Griggs
Персиковый
Покрасьте стены в персиковый / Фото Edward Bulmer
Бледно-зеленый
Цвет, ассоциирующийся с природой, не может не успокаивать / Фото Benjamin Moore
Мягкий белый
Мягкий оттенок белого – это именно то, что нужно / Фото Farrow & Ball
Светло-серый
Нежно-бледный серый будет идеальным для стен в коридоре.