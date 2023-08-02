Цвет часто меняет все. Он зрительно увеличивает и уменьшает пространство, придает яркости или мрачности и так далее. Чтобы создать идиллическую атмосферу в коридоре, выбирайте только успокаивающие цвета.

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Дизайнеры интерьера и ведущие специалисты поделились пятью "мирными" цветами, в которые следует красить стены.

Бледно-желтый

Бледные оттенки желтого придают теплу и спокойствию / Фото Sarag Griggs

Персиковый

Покрасьте стены в персиковый / Фото Edward Bulmer

Бледно-зеленый

Цвет, ассоциирующийся с природой, не может не успокаивать / Фото Benjamin Moore

Мягкий белый

Мягкий оттенок белого – это именно то, что нужно / Фото Farrow & Ball

Светло-серый

Нежно-бледный серый будет идеальным для стен в коридоре.