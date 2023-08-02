Колір часто змінює все. Він візуально збільшує та зменшує простір, додає яскравості чи похмурості тощо. Щоб створити ідилічну атмосферу в коридорі, обирайте лише заспокійливі кольори.
Зверніть увагу Ринок нерухомості відновлюється: в яких областях найактивніше будують та продають житло
Дизайнери інтер'єру та провідні фахівці поділилися п'ятьма "мирними" кольорами, у які варто фарбувати стіни.
Блідо-жовтий
Бліді відтінки жовтого додають тепла та спокою / Фото Sarag Griggs
Персиковий
Пофарбуйте стіни в персиковий / Фото Edward Bulmer
Блідо-зелений
Колір, який асоціюється з природою, не може не заспокоювати / Фото Benjamin Moore
М'який білий
М'який відтінок білого – це саме те, що треба / Фото Farrow & Ball
Світло-сірий
Ніжно-блідий сірий буде ідеальним для стін у коридорі / Фото Future