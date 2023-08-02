Колір часто змінює все. Він візуально збільшує та зменшує простір, додає яскравості чи похмурості тощо. Щоб створити ідилічну атмосферу в коридорі, обирайте лише заспокійливі кольори.

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Дизайнери інтер'єру та провідні фахівці поділилися п'ятьма "мирними" кольорами, у які варто фарбувати стіни.

Блідо-жовтий

Бліді відтінки жовтого додають тепла та спокою / Фото Sarag Griggs

Персиковий

Пофарбуйте стіни в персиковий / Фото Edward Bulmer

Блідо-зелений

Колір, який асоціюється з природою, не може не заспокоювати / Фото Benjamin Moore

М'який білий

М'який відтінок білого – це саме те, що треба / Фото Farrow & Ball

Світло-сірий

Ніжно-блідий сірий буде ідеальним для стін у коридорі / Фото Future