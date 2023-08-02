5 успокаивающих цветов для покраски коридора, которые создают идиллическую атмосферу
Источник:Homes & Gardens
В коридоре должна быть спокойная и уютная атмосфера. Это первое помещение, которое видят ваши гости при входе в дом. Если вам важно, чтобы друзья и родные чувствовали себя хорошо, подберите правильный цвет.
Цвет часто меняет все. Он зрительно увеличивает и уменьшает пространство, придает яркости или мрачности и так далее. Чтобы создать идиллическую атмосферу в коридоре, выбирайте только успокаивающие цвета.
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