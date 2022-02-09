Бразильские дизайнеры представили шикарный интерьер для квартиры в Сан-Паулу. Площадь дома составляет 370 квадратных метров, поэтому команде было где "разогнаться" и воплотить свои идеи.

Интересно Кому не стоит покупать двухуровневую квартиру: девелопер назвал интересный нюанс

Элегантная простота / Фото Archdaily

Главной целью дизайнеров было "осовременивание" бразильских деревенских мотивов. Именно они находятся на вершине местных трендов.

Открытость и свет положительно влияют на общую атмосферу / Фото Archdaily

Дизайнеры заявляют, что первыми в Бразилии использовали мрамор Ceppo di Gre. В сочетании с произведениями искусства он образует невероятное вдохновляющее пространство. Вместе с тем им удалось избежать излишней помпезности и лоска. Украшенные деревянной вагонкой потолки завершают общую картину.

Изучаете тонкости рынка недвижимости? Разобраться с нюансами помогут эксперты из Корпорации Недвижимости РИЕЛ. Оставьте свой вопрос и девелопер ответит на него обратным сообщением!

Фантастическое жилище / Фото Archdaily

Вся мебель и текстиль были подобраны таким образом, чтобы подходить к теплому настрою интерьера. Обеденную зону было решено выделить , чтобы придать простору динамичности.

Удачное решение / Фото Archdaily

Это жилье – отличный пример удачного сочетания традиций и современности, благодаря чему удалось создать особый интерьер.