Бразильські дизайнери представили розкішний інтер'єр для квартири у Сан-Паулу. Площа помешкання становить 370 квадратних метрів, тому команді було де "розігнатися" і втілити свої ідеї.
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Елегантна простота / Фото Archdaily
Головною метою дизайнерів було "осучаснення" бразильських сільських мотивів. Саме вони є на вершині місцевих трендів.
Відкритість і світло позитивно впливають на загальну атмосферу / Фото Archdaily
Дизайнери заявляють, що першими у Бразилії використали мармур Ceppo di Gre. У поєднанні з творами мистецтва він утворює неймовірний надихаючий простір. Разом з тим їм вдалося уникнути зайвої помпезності та лоску. Оздоблені дерев'яною вагонкою стелі довершують загальну картину.
Фантастичне помешкання / Фото Archdaily
Усі меблі та текстиль були підібрані таким чином, щоб пасувати до теплого настрою інтер'єру. Обідню зону було вирішено виокремити, щоб додати простору динамічності.
Вдале рішення / Фото Archdaily
Це помешкання – чудовий приклад вдалого поєднання традицій та сучасності, завдяки чому вдалося створити особливий інтер'єр.