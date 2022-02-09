Бразильські дизайнери представили розкішний інтер'єр для квартири у Сан-Паулу. Площа помешкання становить 370 квадратних метрів, тому команді було де "розігнатися" і втілити свої ідеї.

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Елегантна простота / Фото Archdaily

Головною метою дизайнерів було "осучаснення" бразильських сільських мотивів. Саме вони є на вершині місцевих трендів.

Відкритість і світло позитивно впливають на загальну атмосферу / Фото Archdaily

Дизайнери заявляють, що першими у Бразилії використали мармур Ceppo di Gre. У поєднанні з творами мистецтва він утворює неймовірний надихаючий простір. Разом з тим їм вдалося уникнути зайвої помпезності та лоску. Оздоблені дерев'яною вагонкою стелі довершують загальну картину.

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Фантастичне помешкання / Фото Archdaily

Усі меблі та текстиль були підібрані таким чином, щоб пасувати до теплого настрою інтер'єру. Обідню зону було вирішено виокремити, щоб додати простору динамічності.

Вдале рішення / Фото Archdaily

Це помешкання – чудовий приклад вдалого поєднання традицій та сучасності, завдяки чому вдалося створити особливий інтер'єр.