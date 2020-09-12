Узкая прихожая в квартире: как обустроить
Оформление узкой входной зоны – процесс непростой, ведь она должна быть максимально функциональной и практичной.
Какая мебель нужна и как обустроить узкую прихожую, рассказывает 24 канал.
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Мебель для прихожей
Система хранения для одежды. Оптимальным решением является гардеробная, но если площадь небольшая и места не хватает, можно установить шкаф-купе.
Мебель для обуви. Наиболее часто используется закрытая банкетка или угловая тумба с откидными дверками.
Мебель для мелких предметов. Это могут быть выдвижные ящики или полки. Они понадобятся для ключей, расчесок, духов и пр.
Пуфики или другая мягкая мебель. При наличии достаточного количества места, можно поставить пуфик для комфорта и удобства во время обувания.
Вариант оформления узкой прихожей / Фото mainavi
С чего начать
- Сделать замеры помещения
- Выбрать стиль
- Определиться с мебелью
- Выбрать цветовую гамму
- Подобрать элементы декора
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Как обустроить узкую прихожую: примеры
Для того чтобы прихожая была практичной и удобной, необходимо правильно расставить мебель. Определитесь, какую из сторон вы выделите под мебель. Лучше сделать это у стены, где двери расположены максимально отдаленно.
Расстановка мебели в узкой прихожей / Фото stroychik
Мебель в прихожую лучше сделать под заказ – это позволит учесть все параметры помещения / Фото mainavi