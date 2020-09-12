Оформление узкой входной зоны – процесс непростой, ведь она должна быть максимально функциональной и практичной.

Какая мебель нужна и как обустроить узкую прихожую, рассказывает 24 канал.

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Мебель для прихожей

Система хранения для одежды. Оптимальным решением является гардеробная, но если площадь небольшая и места не хватает, можно установить шкаф-купе.

Мебель для обуви. Наиболее часто используется закрытая банкетка или угловая тумба с откидными дверками.

Мебель для мелких предметов. Это могут быть выдвижные ящики или полки. Они понадобятся для ключей, расчесок, духов и пр.

Пуфики или другая мягкая мебель. При наличии достаточного количества места, можно поставить пуфик для комфорта и удобства во время обувания.

Вариант оформления узкой прихожей / Фото mainavi

С чего начать

Сделать замеры помещения Выбрать стиль Определиться с мебелью Выбрать цветовую гамму Подобрать элементы декора

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Как обустроить узкую прихожую: примеры

Для того чтобы прихожая была практичной и удобной, необходимо правильно расставить мебель. Определитесь, какую из сторон вы выделите под мебель. Лучше сделать это у стены, где двери расположены максимально отдаленно.

Расстановка мебели в узкой прихожей / Фото stroychik

Мебель в прихожую лучше сделать под заказ – это позволит учесть все параметры помещения / Фото mainavi