Многие из нас, планируя ремонт в квартире, даже не знают, что коридор и прихожая имеют существенное различия.

В чем же разница между прихожей и коридором, и как они выглядят в интерьере, рассказывает 24 канал.

Читайте Как самостоятельно оформить интерьер квартиры: советы и лайфхаки

Прихожая – зона у входной двери квартиры или дома.

Коридор – любая прямоугольная комната, соединяющая другие помещения в квартире.

Таким образом, не каждый коридор может быть прихожей. Соответственно, оформление интерьера этих помещений несколько отличается, но есть и схожие моменты.

Что нужно сделать в первую очередь

Сделать замеры помещения Выбрать стиль Определиться с мебелью Выбрать цветовую гамму Подобрать элементы декора

Зеркальные поверхности – удачный элемент в прихожих / Фото dizainvfoto

Как оформить прихожую в квартире

Прихожая должна быть функциональной и практичной. Она имеет более важное значение в квартире, чем коридор, поэтому ее интерьер необходимо тщательно спланировать.

Какая мебель нужна в прихожей

Система хранения для одежды. Оптимальным решением является гардеробная, но если площадь небольшая и места не хватает, можно установить шкаф-купе.

Оптимальным решением является гардеробная, но если площадь небольшая и места не хватает, можно установить шкаф-купе. Мебель для обуви. Наиболее часто используется закрытая банкетка или угловая тумба с откидными дверками.

Наиболее часто используется закрытая банкетка или угловая тумба с откидными дверками. Мебель для мелких предметов. Это могут быть выдвижные ящики или полки. Они понадобятся для ключей, расчесок, духов и пр.

Это могут быть выдвижные ящики или полки. Они понадобятся для ключей, расчесок, духов и пр. Пуфики или другая мягкая мебель. При наличии достаточного количества места, можно поставить пуфик для комфорта и удобства во время обувания.

Интересно Решения, которые существенно удорожат ремонт в квартире

Прихожая должна быть максимально функциональной / Фото homebuilding

Цветовая гамма и стиль прихожей выбираются с учетом личных предпочтений и площади помещения. Многие любят темные оттенки – это практично для данного помещения, но нужно учитывать, что такой вариант может визуально уменьшать комнату. Светлые же, напротив, увеличивают пространство, но могут быстро пачкаться. Поэтому рекомендуется выбирать качественное покрытие, стойкое к мытью. Также важно предусмотреть достаточное количество освещения, так как в прихожих зачастую нет естественных источников света.

Внимательно отнеситесь к выбору цветовой гаммы / Фото homebuilding

Говоря о предметах декора в прихожей, следует помнить, что много элементов могут создавать вид захламленности, поэтому стоит ограничиться парой интересных деталей. К таким можно отнести яркий текстиль, картины, фото в рамках, зеркальные поверхности.

Как оформить коридор в квартире

В данном случае все несколько проще, чем с прихожей. Как правило, коридоры в квартире – проходное место. Оформляя его интерьер, следует правильно подобрать цветовую гамму и стиль – они должны соответствовать общей стилистике жилья. В качестве декора можно использовать картины-пазлы, фото в рамках, живые растения, коврик.

Дизайн коридора, как правило, простой и лаконичный / Фото dizainvfoto

Мебелью коридоры обставляются довольно редко. Исключение – помещения большой площади. Тогда можно поставить небольшой диванчик, журнальный столик и обустроить комфортное место отдыха.

Коридоры не принято перегружать декором / Фото dizainvfoto

Обыграть коридор можно с помощью освещения и цветовой гаммы / Фото homeli