Оформлення вузької вхідної зони – процес непростий, адже вона повинна бути максимально функціональною і практичною.

Яка меблі потрібні і як облаштувати вузький передпокій, розповідає 24 канал.

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Меблі для передпокою

Система зберігання для одягу. Оптимальним рішенням є гардеробна, але якщо площа невелика і місця не вистачає, можна встановити шафу-купе.

Меблі для взуття. Найбільш часто використовується закрита банкетка або кутова тумба з відкидними дверцятами.

Меблі для дрібних предметів. Це можуть бути висувні ящики або полиці. Вони знадобляться для ключів, гребінців, духів тощо.

Пуфи або інші м'які меблі. За наявності достатньої кількості місця, можна поставити пуфик для комфорту і зручності під час взування.

Варіант оформлення вузького передпокою / Фото mainavi

З чого почати

Зробити виміри приміщення вибрати стиль Визначитися з меблями Вибрати колірну гамму Підібрати елементи декору

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Як облаштувати вузький передпокій: приклади

Для того щоб передпокій був практичним і зручним, необхідно правильно розставити меблі. Визначтеся, яку зі сторін ви виділите під меблі. Краще зробити це під стіною, де двері розташовані максимально віддалено.

Розстановка меблів у вузькому передпокої / Фото stroychik

Меблі у передпокій краще зробити під замовлення – це дозволить врахувати всі параметри приміщення / Фото mainavi