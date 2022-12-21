В целом исследование показало, что в третьем квартале 2022 года арендные ставки на премиальное жилье поднялись по всему миру в среднем на 10,2%.

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Как проводилось исследование

Prime Global Rental Index отслеживал смены арендных ставок на премиальное жилье в 10 городах мира. Динамика фиксировалась без учета инфляции и в местной валюте. Интересно, что через год в 8 проанализированных городах наблюдается рост на съемную жилую недвижимость.

Где дороже всего

Нью-Йорк (США) – годовой рост на 31,3%. Нью-Йорк возглавляет рейтинг третьего квартала подряд. Ограниченное предложение и высокий спрос на жилье премиум-класса продолжает удерживать высокую цену арендной платы.

Так, по данным StreetEasy, количество недвижимости, сдаваемой в аренду на Манхеттене, в третьем квартале 2022 года уменьшилось на 5% и на 65% по сравнению с 2020 годом.

– годовой рост на 31,3%. Нью-Йорк возглавляет рейтинг третьего квартала подряд. Ограниченное предложение и высокий спрос на жилье премиум-класса продолжает удерживать высокую цену арендной платы. Так, по данным StreetEasy, количество недвижимости, сдаваемой в аренду на Манхеттене, в третьем квартале 2022 года уменьшилось на 5% и на 65% по сравнению с 2020 годом. Сингапур занимает второе место по мере роста стоимости аренды на 23% за последние 12 месяцев. Открытие границ вместе с введением виз, которые должны простимулировать переезд в столицу талантливых людей со всего мира, повлекло за собой резкий рост спроса.

К тому же, на стоимость аренды влияют новые правила продажи жилья. С сентября 2022 года это возможно через Совет по жилищно-коммунальному хозяйству (HDB), а ожидать процедуры нужно не менее 15 месяцев. Следовательно, все больше владельцев жилья предпочитают арендовать.

занимает второе место по мере роста стоимости аренды на 23% за последние 12 месяцев. Открытие границ вместе с введением виз, которые должны простимулировать переезд в столицу талантливых людей со всего мира, повлекло за собой резкий рост спроса. К тому же, на стоимость аренды влияют новые правила продажи жилья. С сентября 2022 года это возможно через Совет по жилищно-коммунальному хозяйству (HDB), а ожидать процедуры нужно не менее 15 месяцев. Следовательно, все больше владельцев жилья предпочитают арендовать. Лондон (Великобритания) с ростом на 19% в год тоже демонстрирует высокий спрос на премиальное жилье. Данные Knight Frank свидетельствуют, что количество новых потенциальных арендаторов в октябре было на 60% выше пятилетнего среднего показателя, тогда как количество новых объявлений снизилось примерно на треть.

Также подорожание зафиксировано в:

Торонто (Канада) на 14,5% годовых;

(Канада) на 14,5% годовых; Сидней (Австралия) +8,9%;

(Австралия) +8,9%; Женева (Швейцария) +3,4%;

(Швейцария) +3,4%; Монако (Монако)+2,7%;

(Монако)+2,7%; Токио (Япония) +2,1%.

В то же время по сравнению с прошлым годом снижение арендных ставок зафиксировали в Гонконге (Китай) – снижение на 5% и Окленде (Новая Зеландия) – на 2,2%.

Напомним, ранее Европейский совет по системным рискам (ESRB) предупредил о возможном обвале цен на жилье в Европейском Союзе. Это объясняется ухудшением экономической ситуации. Несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, исследование компании Knight Frank показало, что за год стоимость недвижимости выросла в мире в среднем на 8,8%.