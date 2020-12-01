Ванная комната: дизайнер интерьера назвала модные фишки
Обустраивая интерьер ванной комнаты, нужно учитывать модные тенденции, ведь многие популярные решения уже устарели.
Какие приемы стоит использовать в ванной комнате, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Настоятельно рекомендую вам не экономить на всем, что касается сантехники! Потому что это то, чем вы будете пользоваться чаще всего, – отметила Рамазанова.
Чтобы ванная была стильной, нужно учесть несколько рекомендаций / Фото designstory
Актуальные и устаревшие решения в ванной комнате
- Унитаз. Выбирайте современные лаконичные модели. Круглые – уже неактуальны.
- Раковина должна быть простой формы. Учитывайте, что она может быть любого цвета, необязательно белого.
- Полотенцесушитель. Присмотрите плоскую модель. Она выглядит более стильно и современно, чем дутая.
- Душевая система будет выглядить красивее и функциональнее, чем обычный душ.
- Простая ванна становится более востребованной, чем угловая.
- Смеситель с подсветкой и фонтаном остался в прошлом, выбираем простой и лаконичный дизайн.
- Если в вашей ванной планируется открытая консоль под раковиной – устанавливайте хромированный сифон (он всегда будет на виду).
- Шторка в душе не украсит интерьер, поэтому присмотрите стеклянную перегородку.
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