Обустраивая интерьер ванной комнаты, нужно учитывать модные тенденции, ведь многие популярные решения уже устарели.

Какие приемы стоит использовать в ванной комнате, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Настоятельно рекомендую вам не экономить на всем, что касается сантехники! Потому что это то, чем вы будете пользоваться чаще всего, – отметила Рамазанова.

Чтобы ванная была стильной, нужно учесть несколько рекомендаций / Фото designstory

Актуальные и устаревшие решения в ванной комнате