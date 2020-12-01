Облаштовуючи інтер'єр ванної кімнати, потрібно враховувати модні тенденції, адже багато популярних рішення вже застаріли.

Які прийоми варто використовувати у ванній кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.

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Настійно рекомендую вам не економити на всьому, що стосується сантехніки! Тому що це те, чим ви будете користуватися найчастіше, – зазначила Рамазанова.

Щоб ванна була стильною, потрібно врахувати кілька рекомендацій / Фото designstory

Актуальні і застарілі рішення у ванній кімнаті