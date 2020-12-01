Ванна кімната: дизайнерка інтер'єру назвала модні фішки
Облаштовуючи інтер'єр ванної кімнати, потрібно враховувати модні тенденції, адже багато популярних рішення вже застаріли.
Які прийоми варто використовувати у ванній кімнаті, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Настійно рекомендую вам не економити на всьому, що стосується сантехніки! Тому що це те, чим ви будете користуватися найчастіше, – зазначила Рамазанова.
Щоб ванна була стильною, потрібно врахувати кілька рекомендацій / Фото designstory
Актуальні і застарілі рішення у ванній кімнаті
- Унітаз. Вибирайте сучасні лаконічні моделі. Круглі – вже неактуальні.
- Раковина повинна бути простої форми. Враховуйте, що вона може бути будь-якого кольору, необов'язково білого.
- Рушникосушарка. Придивіться плоску модель. Вона виглядає більш стильно і сучасно, ніж дута.
- Душова система буде виглядати гарніше і функціональніше, ніж звичайний душ.
- Проста ванна стає більш затребуваною, ніж кутова.
- Змішувач з підсвічуванням і фонтаном залишився в минулому, вибираємо простий і лаконічний дизайн.
- Якщо у вашій ванній планується відкрита консоль під раковиною – встановлюйте хромований сифон (він завжди буде на увазі).
- Шторка в душі не прикрасить інтер'єр, тому подбайте скляну перегородку.
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