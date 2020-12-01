Светлые и пастельные оттенки стали трендом в оформлении интерьера квартир и домов. Их полюбили и дизайнеры, и владельцы квартир.

Какие ошибки допускаются в подобном оформлении, рассказывает Недвижимость 24.

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Отсутствие фактур

В нейтральных интерьерах важно уделять особое внимание фактурам. Они придают помещению индивидуальности, характера и особого шарма. Без фактур комната кажется унылой и скучной. Обратите внимание на фактурное напольное покрытие (ламинат, плитку), мебель с интересной обивкой, необычный текстиль.

Фактуры сделают интерьер особенным / Фото gazeta-pravo

Недостаток деталей

Светые оттенки позволяют сделать интерьер вне времени. Ведь дополнить его можно чем угодно: красивыми элементами декора, интересными шторами, ковром или пледом. С приходом нового сезона эти предметы легко менять и таким образом создавать новый образ интерьеру.

Детали придадут интерьеру индивидуальности / Фото restavratorov

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Однообразный монохромный интерьер

Многие владельцы, пытаясь выполнить все в одном стиле и боясь ошибок, выбирают монотонное оформление без принтов, узоров и рисунков. И это можно считать одной из главных ошибок. В подобном исполнении интерьер выглядит достаточно скучно. Внесите в него немного разнообразия – геометрические или цветочные узоры, полосы или клетка – выберите то, что сделает интерьер уникальным.

Используйте принты и узоры, чтобы интерьер не казался скучным / Фото dzmdesign

Отсутствие акцентов и контрастов

Даже если вы решили сделать интерьер нейтральным, помните: нужны контрасты. Используйте акценты – яркие подушки, необычные шторы, темные ножки в мебели, ковер с контрастным узором – все то, что добавит жизни в интерьер.

Правильные акценты позволят привнести свежести в интерьер / Фото roomester