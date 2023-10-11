Идеи серо-белых ванных комнат: 5 роскошных дизайнов, которые понравятся абсолютно всем
Источник:Homes & Gardens
Ванные комнаты в серо-белых тонах неизменно популярны и элегантны. Это универсальное сочетание можно использовать для создания совершенно разных дизайнов: от прохладных и успокаивающих до драматических и роскошных.
Если вы хотите использовать серый и белый в ванной, знайте, что они могут создавать ощущение прохлады. Чтобы избежать этого, следует использовать несколько акцентных цветов и установить теплый искусственный свет. Наконец, посмотрите на эти идеи для дизайнов, где каждая деталь имеет немаловажное значение.
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Двухцветная серо-белая стена
Сочетание двух цветов создает игривый эффект / Фото Little Greene