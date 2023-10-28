Винтажные ванные комнаты – это элегантные, вневременные просторы, стильные, но одновременно практичные, где можно расслабиться и отдохнуть в конце напряженного дня. Есть много способов, как превратить главную ванную в пространство для антиквариата: через использование красочной плитки, отделку окон для коттеджной ванной комнаты, установку деревянных панелей и другого.

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Используйте цветочные обои

Винтажные рисунки придают шарму этому дизайну / Фото Sarah Vanrenen

Переделайте старую мебель

Обновленный старинный шкаф / Фото Drummonds

Инвестируйте в антикварную фурнитуру

Туалетная комната с желтой глянцевой плиткой и ретродеталями / Фото Luke Edward Hall

Установите старинные светильники

Винтажная ванная комната с разными видами светильников / Фото Francois Halard

Отделайте стены плиткой со смелыми формами

Плитка в викторианском стиле соединили с современной геометричностью / Фото Henri Fitzwilliam-Lay