Винтажные ванные комнаты – это элегантные, вневременные просторы, стильные, но одновременно практичные, где можно расслабиться и отдохнуть в конце напряженного дня. Есть много способов, как превратить главную ванную в пространство для антиквариата: через использование красочной плитки, отделку окон для коттеджной ванной комнаты, установку деревянных панелей и другого.
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Используйте цветочные обои
Винтажные рисунки придают шарму этому дизайну / Фото Sarah Vanrenen
Переделайте старую мебель
Обновленный старинный шкаф / Фото Drummonds
Инвестируйте в антикварную фурнитуру
Туалетная комната с желтой глянцевой плиткой и ретродеталями / Фото Luke Edward Hall
Установите старинные светильники
Винтажная ванная комната с разными видами светильников / Фото Francois Halard
Отделайте стены плиткой со смелыми формами
Плитка в викторианском стиле соединили с современной геометричностью / Фото Henri Fitzwilliam-Lay