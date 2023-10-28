Вінтажні ванні кімнати – це елегантні, позачасові простори, які є стильними, але водночас практичними, де можна розслабитися та відпочити в кінці напруженого дня. Є багато способів, як перетворити головну ванну кімнату на простір для антикваріату: через використання барвистої плитки, обробку вікон для котеджної ванної кімнати, встановлення дерев'яних панелей тощо.
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Використайте квіткові шпалери
Вінтажні малюнки додають шарму цьому дизайну / Фото Sarah Vanrenen
Переробіть старі меблі
Оновлена старовинна шафа / Фото Drummonds
Інвестуйте в антикварну фурнітуру
Туалетна кімната з глянсовою жовтою плиткою та ретродеталями / Фото Luke Edward Hall
Встановіть старовинні світильники
Вінтажна ванна кімната з різними видами світильників / Фото Francois Halard
Обробіть стіни плиткою зі сміливими формами
Плитка у вікторіанському стилі поєднали із сучасною геометричністю / Фото Henri Fitzwilliam-Lay