Вінтажні ванні кімнати – це елегантні, позачасові простори, які є стильними, але водночас практичними, де можна розслабитися та відпочити в кінці напруженого дня. Є багато способів, як перетворити головну ванну кімнату на простір для антикваріату: через використання барвистої плитки, обробку вікон для котеджної ванної кімнати, встановлення дерев'яних панелей тощо.

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Використайте квіткові шпалери

Вінтажні малюнки додають шарму цьому дизайну / Фото Sarah Vanrenen

Переробіть старі меблі

Оновлена старовинна шафа / Фото Drummonds

Інвестуйте в антикварну фурнітуру

Туалетна кімната з глянсовою жовтою плиткою та ретродеталями / Фото Luke Edward Hall

Встановіть старовинні світильники

Вінтажна ванна кімната з різними видами світильників / Фото Francois Halard

Обробіть стіни плиткою зі сміливими формами

Плитка у вікторіанському стилі поєднали із сучасною геометричністю / Фото Henri Fitzwilliam-Lay