Антикварная ванная: 5 лучших дизайнов с винтажным шармом, которые вдохновляют
Источник:Homes & Gardens
Если вы хотите обновить ванную и просто обожаете все антикварное, то вам очень повезло. Дизайнеры интерьера поделились пятью просто невероятными вариантами.
Винтажные ванные комнаты – это элегантные, вневременные просторы, стильные, но одновременно практичные, где можно расслабиться и отдохнуть в конце напряженного дня. Есть много способов, как превратить главную ванную в пространство для антиквариата: через использование красочной плитки, отделку окон для коттеджной ванной комнаты, установку деревянных панелей и другого.
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